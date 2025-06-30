وبحسب مصادر مقربة من القيادة السورية الحالية، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع غير مستعد للتوقيع على أي اتفاق سلام أوسع مع إسرائيل في الوقت الراهن.

وشارك في المحادثات، التي ترددت تقارير مفادها أنها عقدت في الأردن، مسؤولون سوريون رفيعو المستوى، بما في ذلك وزير الدفاع.

ويُطالب الشرع بانسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي استولت عليها بعد سقوط بشار الأسد، ويُعارض بشدة أي توسيع للمنطقة العازلة في جنوب سوريا، وفقا للمصادر.

وفي مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في باريس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقر الشرع بأن محادثات غير مباشرة تجري مع إسرائيل عبر وسطاء، بهدف "تهدئة الأوضاع ومنع فقدان السيطرة".

وعلى الرغم من هذه التطورات، فإن آفاق التقدم الحقيقي لا تزال غير مؤكدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا قد يكون خطوة أولى نحو "اتفاقية أمنية عسكرية".

وذكرت قناة إن 24 الإخبارية أن ذلك يشمل، من بين أمور أخرى، الالتزام بالامتثال لاتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد أكد في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية بيات ماينل رايسنغر، اهتمام إسرائيل بتطبيع العلاقات مع سوريا وجارتها الشمالية لبنان.