وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة على عملية المفاوضات: "يعمل الرئيس دونالد ترامب على دفع صفقة محتملة تهدف إلى ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وإنهاء الحرب في غزة".

وقال مسؤول أميركي: "نحن متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق".

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع مجموعة صغيرة من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، لمناقشة استمرار الحرب في غزة.

وأوضحت الصحيفة: "من أبرز المواضيع التي نوقشت في الاجتماع مسألة ما إذا كان ينبغي لإسرائيل إرسال وفد إلى المحادثات المتوقع عقدها إما في مصر أو قطر".

كما كشف مصدر مطلع على المفاوضات لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنه تم بالفعل حلّ ما يقارب 75 في المئة من القضايا العالقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف المصدر: "تشمل نسبة الـ 25 في المئة المتبقية مسائل رئيسية مثل الوضع الإنساني، ونهاية الحرب نفسها، والضمانات التي تطالب بها إسرائيل لمنع حماس من إعادة التسلح".

من جهة أخرى، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، مساء الأحد، إن الوزراء أعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى "اتفاق جزئي لإعادة الأسرى رغم تشدد حماس في مواقفها حتى الآن وعدم وجود أي مؤشرات على تقدم".

وفي وقت سابق الأحد، قال نتنياهو: "سيتعين علينا حل الوضع في غزة وهزيمة حماس، وأعتقد أننا سنحقق كلا الهدفين".