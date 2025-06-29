ونشر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس.

وجاء فيها: "بعد تقديم التوضيحات والتي شهدت تغييرات حقيقية واستنادا إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئيا على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع (بنيامين) نتنياهو في 30 يونيو، و2 يوليو".

وكانت المحكمة قد رفضت الجمعة طلب نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته.

ووجهت إلى نتنياهو في 2019 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في 2020 في ثلاث قضايا جنائية.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "إن ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع نتنياهو ضرب من الجنون"، مضيفا أن الإجراءات القضائية ستؤثر على قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حركة حماس وإيران".

وأعاد نتنياهو نشر ما كتبه ترامب على حسابه، على منصة "إكس"، وأضاف: "أشكرك مجددا... دونالد ترامب. معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى".