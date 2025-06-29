وكانت وسائل إعلام قالت إن "محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، التي أُحبطت من قبل الجيش السوري بالتعاون مع الاستخبارات التركية، كان مخططاً لها خلال زيارة الشرع إلى درعا".

وأضافت أن محاولة الاغتيال "تقف خلفها خلية تابعة لداعش، ترأسها شخص من درعا، اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع".

ونقل تلفزيون سوريا عن صحيفة "لوريان لو جور"، قولها في وقت سابق، إن الرئيس الشرع تعرّض لمحاولتي اغتيال على الأقل منذ تولّيه الحكم، مشيرة إلى أن إحدى المحاولتين وقعت في مارس الماضي.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن "جماعات متشددة"، من بينها "تنظيم داعش"، تقف وراء هذه المحاولات، في محاولة لإعادة خلط الأوراق على الساحة السورية، مضيفة أن تنظيم داعش يسعى إلى استقطاب مقاتلين من هيئة تحرير الشام، ممن يعارضون التغييرات التي قادها الشرع في بنية الحكم.