وكانت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل أكثر من 70 شخصا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مراسليها في القطاع أن إسرائيل شنت ضربة جوية استهدفت خيام للنازحين من الحرب في وسط مدينة غزة.

وأضافت أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة العديد من الأشخاص.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من التقرير بشكل مستقل، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على التقرير.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد ذكرت مساء الجمعة أن ما يربو على 70 شخصا قد لاقوا حتفهم في الـ24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة بمقتل إجمالي 72 شخصا وإصابة 174 خرين في تلك الفترة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، قتل في الهجمات الإسرائيلية 56 ألفا و300 فلسطيني، فيما وصل عدد المصابين إلى 132 ألفا و600، حوالي 72 بالمئة منهم نساء وأطفال، علاوة على 11 ألف مفقود، فضلا عن الكارثة الإنسانية في القطاع جراء ندرة المواد الغذائية والأدوية.