وذكر الجيش في منشور عبر تطبيق تيليغرام أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

ومنذ نوفمبر 2023، بدأت جماعة الحوثي باستهداف سفن مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وفي أكثر من مرة، أعلنت إسرائيل اعتراض صواريخ طويلة المدى أو طائرات مسيّرة تم إطلاقها من اليمن، مستهدفة إيلات أو مناطق أخرى في الجنوب.

وتعتمد إسرائيل على نظام "حيتس"(Arrow) لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، إضافة إلى "القبة الحديدية" للمدى القصير، و"مقلاع داوود" للمتوسط.

وأصبحت منطقة إيلات جنوبي إسرائيل في الشهور الأخيرة هدفاً متكرراً للهجمات اليمنية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز بطاريات الدفاع الجوي في المنطقة.