وأكدا أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في التعامل مع قضايا المنطقة لترسيخ السلام وحفظ الأمن والاستقرار فيها وتحقيق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية وإمكانيات تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز النماء والازدهار لشعبيهما.

وتبادل رئيس دولة الإمارات والرئيس العراقي التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد معربين عن تمنياتهما أن يعم خلاله الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.