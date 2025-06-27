وأضاف بزكسيان في كلمة بقمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أن المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية استهدفت بالهجوم، مشيرا إلى أن هذه الهجمات جاءت بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

واعتبر بزكشيان أن "عدوان أمريكا وإسرائيل يشكل انتهاكا صارخا للقواعد الدولية".

وأشار إلى أن "الإجراءات التي قام بها النظام الصهيوني تمثل ضربة لا يمكن إصلاحها لنظام حظر الانتشار النووي"، مؤكدا أن عضوا دائما في مجلس الأمن لا ينبغي أن يكون منتهكا لميثاق الأمم المتحدة.

وتطرق بزكشيان إلى طبيعة الهجمات، مشيرا إلى استهداف أساتذة الجامعات والعسكريين والمرضى والمدنيين، معربا عن شكره للدول المستقلة التي أدانت هذا العدوان.