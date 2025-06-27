وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون إن ترامب "كان يدرك جيدا أهمية وقف إطلاق النار" في غزة، بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف 12 يوما من القتال بين إسرائيل وإيران.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "أعتقد أن التزامه مصيري في هذه القضية".

ووفقا لمكتب ماكرون، ناقش الزعيمان الأوضاع في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية أفادت أن ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أجريا مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قطاع غزة "خلال أسبوعين".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونقل من تبقى من قيادات الحركة إلى دول أخرى، في إطار تسوية أكبر تهدف إلى تهدئة التصعيد في المنطقة.

كما نص الاتفاق، بحسب الصحيفة، على استعداد إسرائيل للنظر في حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك شريطة إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.

وفي المقابل، ستعترف الولايات المتحدة بتطبيق بعض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، ضمن تفاهمات أكبر تشمل توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل دولا إضافية، قد تكون من بينها سوريا.