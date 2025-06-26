وقال ويلسون في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": "البوليساريو ميليشيا ماركسية مدعومة من إيران، وحزب الله، وروسيا. توفر لطهران موطئ قدم استراتيجي في إفريقيا، وتزعزع استقرار المملكة المغربية، الحليف التاريخي للولايات المتحدة منذ 248 عاما".

وتابع "نشكر زميلي النائب جيمي بانيتا على دعمه لهذا التشريع ذي الطابع الحزبي المشترك، والرامي إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية".

وفي أبريل الماضي، كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن إيران دربت مسلحين من جبهة البوليساريو.