وأكد المسؤولون لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، أنه "لا شك أن منشآت تخزين اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، الذي يبلغ وزنه 400 كيلوغرام، تعرضت للقصف في الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية".

ومع ذلك، فإنه "لا يُعرف حجم اليورانيوم الذي تم تدميره، ولا ما إذا كانت إيران قادرة على الوصول إلى اليورانيوم الذي لم يتضرر"، وفقا لما قاله المسؤولون الإسرائيليون الذين لم تذكر الصحيفة أسماءهم.

وأضافوا لـ"جيروسالم بوست"، أنهم "شبه متأكدين من أن إيران لم تتمكن من إخراج اليورانيوم من منشآت التخصيب النووي قبل الغارات أو بعدها".

لكن بمزيد من التشكك قالوا: "مع ذلك، من المستحيل الجزم بذلك تماما".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح في وقت سابق من الأربعاء، أن كل اليورانيوم المخصب الذي كانت إيران تمتلكه كان داخل المواقع التي تعرضت للقصف، وأكد: "من الصعب جدا نقله".

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن الجيش يراقب عن كثب احتمال نقل إيران لليورانيوم المخصب من مواقع تضررت أو دمرت إلى مواقع أخرى، وذلك ردا على سؤال طرح خلال مؤتمر صحفي، الأحد.

وكانت إيران قد كشفت سابقا أنها نقلت يورانيوم مخصبا من موقع "فوردو" إلى مواقع أخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأضاف التقرير أنه "تم نقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 بالمئة، أي أقل من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة نووية".

وأظهرت صور أقمار اصطناعية ملتقطة قبل أيام من الضربات الأميركية على 3 مواقع نووية إيرانية، شاحنات مصطفة على الطريق المجاور لمنشأة "فوردو" الواقعة وسط الجبال.

وفي السياق ذاته، لم يتمكن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، من تأكيد حالة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية بعد الغارات الأميركية صباح الأحد، إن إدارة ترامب "ستعمل في الأسابيع المقبلة على ضمان اتخاذ إجراءات بشأن هذا الوقود، وهذا أحد الأمور التي سنجري محادثات بشأنها مع الإيرانيين".

وسبق أن أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى أن "إيران لم تُخفِ أنها تحمي هذه المواد"، وأن آخر مرة شاهد فيها مفتشو الوكالة اليورانيوم المخصب كانت قبل الهجمات الإسرائيلية على إيران.