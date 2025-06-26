وأضاف راتكليف في بيان: "يشمل ذلك معلومات استخباراتية جديدة من مصدر موثوق ودقيق، تفيد أن العديد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية دُمرت، وأنه سيتعين إعادة بنائها على مدار سنوات".

وتابع البيان: "تواصل وكالة الاستخبارات المركزية جمع معلومات إضافية من مصادر موثوقة، لإبقاء صانعي القرار المعنيين وهيئات الرقابة على اطلاع كامل".

وختم راتكليف البيان قائلا: "سنقدم أيضا، عندما يكون ذلك ممكنا، تحديثات ومعلومات للجمهور الأميركي، نظرا للأهمية الوطنية لهذه المسألة وفي كل محاولة لتوفير الشفافية".

وكانت تقارير صحفية أميركية أثارت ضجة في الولايات المتحدة، عندما نقلت تقييما استخباراتيا أوليا أشار إلى أن المكونات الأساسية للبرنامج النووي لطهران لم تدمر، بما في ذلك مخزون اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي.

ودفعت التقارير كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، إلى الرد بالنفي وتكذيب وسائل إعلام مهمة، مثل شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز".