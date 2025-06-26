وأضاف ويتكوف لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية: "لا يمكننا السماح بتسلح إيران (نوويا). سيزعزع ذلك استقرار المنطقة بأكملها. سيحتاج الجميع حينها إلى قنبلة نووية، وهذا ببساطة أمر لا يمكننا قبوله".

ومن جهة أخرى، قال المبعوث الأميركي إن أحد الأهداف الرئيسية لترامب "توسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية".

وتابع: "نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات المهمة جدا بشأن الدول التي انضمت الآن إلى الاتفاقات الإبراهيمية".