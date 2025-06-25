وأضافت أن مركز القيادة للحرس الثوري توعد "برد قاس" على مقتله.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نجح في اغتيال قائد قيادة "مقر خاتم الأنبياء" في إيران، علي شادماني. مؤكدا أن اغتياله تم بناء على معلومات استخباراتية بقصف مقر مأهول في قلب طهران.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن شادماني يُعتبر القائد العسكري الأرفع في إيران والأقرب إلى المرشد علي خامنئي.

وكان شادماني قد تم تعيينه من قبل المرشد الإيراني ليكون رئيسا جديدا لقيادة مقر "خاتم الأنبياء"، قبل 4 أيام فقط، بعد اغتيال القائد السابق.