وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط إثر إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث أشاد الشيخ محمد بن زايد في هذا السياق بجهود الشيخ تميم بن حمد، في تيسير التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق المشترك، لتهيئة السبل الكفيلة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات مع دولة قطر ووقوفها إلى جانب الأشقاء فيها إثر الهجوم الذي استهدف أراضيها، مؤكدا دعم دولة الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة شعبها.

من جانبه أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره لرئيس دولة الإمارات لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الشعب القطري، مثمنا موقف دولة الإمارات وتضامنها مع دولة قطر إثر الاستهداف العسكري لأراضيها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز مسارات الحوار والحلول الدبلوماسية كونهما السبيل الوحيد لتجاوز أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.

وحضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات اللذي يضم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما حضره من جانب قطر، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وقد غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دولة قطر حيث كان في مقدمة مودعيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.