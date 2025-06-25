ونشر الجيش أسماء 6 جنود، بينما امتنع عن نشر اسم السابع، وقال إنهم قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة في مركبة مدرعة كانوا يستقلونها.

وقال الجيش إن الجنود السبعة كانوا يخدمون في الكتيبة 605 للهندسة القتالية.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، فإن فلسطينيا زرع قنبلة في مدرعة من طراز "بوما"، كان على متنها الجنود أثناء قيادتهم في خان يونس.

وأدى الانفجار إلى اشتعال النيران في المركبة، وباءت محاولات إخمادها بالفشل.

وقال الجيش إن "جميع الجنود الذين كانوا بداخلها لقوا حتفهم من جراء الانفجار والحريق، بينما سُحبت بقايا المركبة المحترقة لاحقا إلى خارج غزة".

وفي حادث منفصل بمنطقة خان يونس أيضا، أصيب جنديان من الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، أحدهما إصابته خطيرة والآخر طفيفة، بنيران قذيفة "آر بي جي".