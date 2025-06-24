وفي رده على الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، بشأن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، قال نتنياهو إن موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، "عديم الجدوى وسيقود إلى طريق مسدود عمليا".

وأضاف أن "رئيس الحكومة هو الأقدر على اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربطه برئيس الشاباك".

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الرد الذي قدّمه المحامي ميخائيل رابيلو باسم نتنياهو، جاء فيه أن "تعيين رئيس الشاباك هو مصلحة أمنية عليا لدولة إسرائيل".

وأضاف: "نية رئيس الحكومة اقتراح تعيين اللواء دافيد زيني لرئاسة الشاباك تتم بكامل الصلاحية ومن منطلق اعتبارات موضوعية، وهي تقع في صلب اعتبارات الأمن القومي لدولة إسرائيل".

وتابع: "رئيس الحكومة يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة وأمن مواطنيها، لا سيما في ظل الوضع الحالي وحالة الحرب المتصاعدة التي نعيشها".

وأوضح: "وحده رئيس الحكومة، من بين جميع الوزراء، يملك المعرفة العميقة بطبيعة العلاقة الخاصة بين رئيس الحكومة ورئيس جهاز الأمن الداخلي".

وكان الرئيس السابق لجهاز "الشاباك"، رونين بار، قد قدم استقالته بعد تصاعد الخلاف بينه وبين نتنياهو.

وتدهورت العلاقة بين الطرفين، بعد أن نشر الجهاز في مارس تقريرا حول هجمات السابع من أكتوبر 2023. ووجه التقرير انتقادات لسياسة الحكومة، معتبرا أنها مكّنت حماس من تعزيز قوتها في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حاول إقالة بار في مارس 2025، مبرّرا ذلك بنقص الثقة، لكن المحكمة العليا علّقت قرار الإقالة، وأكدت أن محاولة الإقالة تهديد للمؤسسات الديمقراطية.

وأعلن رونين بار استقالته في أبريل، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو.