وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد رحب خلال الاتصال باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم اليوم، معربا عن أمل المملكة أن يسهم في إعادة الأمن والاستقرار وتجنب مخاطر التصعيد.

كما أكد موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.

وخلال الاتصال ذاته، أعرب الرئيس الإيراني عن "شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي"، مجددا تقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساعٍ لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.