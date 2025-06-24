كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، حصيلة المواجهة التي دارت بين إسرائيل وإيران بالأرقام، بما يشمل أعداد القتلى من الجانبين، ونتائج العمليات الهجومية والدفاعية لكلا الطرفين.