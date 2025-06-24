ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد "تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم اتصالا هاتفيا من مسعود بزشكيان رئيس إيران، أكد الشيخ محمد بن زايد خلاله ترحيب دولة الإمارات بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، معربا عن أمله أن يشكل الاتفاق أساسا لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

وشدد الشيخ محمد بن زايد "على أهمية توفير أسباب نجاح الاتفاق لما فيه الخير لجميع دول المنطقة وشعوبها، مجددا موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم كل ما يصب في مسار السلام والأمن الإقليميين".

من جانبه أعرب الرئيس الإيراني "عن شكره للشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة لموقف دولة الإمارات وتضامنها مع إيران تجاه الاستهداف العسكري الإسرائيلي لأراضيها".