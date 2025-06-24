وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقم الدفاع المدني نقلت "25 قتيلا على الأقل وأكثر من 150 إصابة، إثر إطلاق النار والقصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه آلاف المواطنين من منتظري المساعدات قرب مركز للمساعدات الأميركية بين مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة" في وسط القطاع.

وقال مستشفى العودة، بمخيم النصيرات للاجئين، في محافظة الوسطى بقطاع غزة، والذي استقبل الضحايا، إن الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات على طريق صلاح الدين، جنوب وادي غزة.

وأخبر شهود عيان وكالة أسوشيتد برس أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بينما كان الفلسطينيون يتقدمون شرقا للاقتراب من الشاحنات القادمة.