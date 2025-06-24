وقال التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، إن إسرائيل نفذت ضربات بعد إعلان وقف إطلاق النار.

واتهم متحدث باسم القيادة العسكرية الإيرانية، إسرائيل بشن ضربات في إيران حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

ويأتي هذا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع لديه رصدت صواريخ تم إطلاقها من إيران باتجاه البلاد، بعد ساعتين ونصف من بدء وقف إطلاق النار.

ونفى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، الثلاثاء، إطلاق أي صاروخ نحو إسرائيل في الساعات الأخيرة.

من جانبها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "ادعاء إطلاق صاروخ من قبل إسرائيل والحرب النفسية جاءت لإنشاء ازدواجية بين الدبلوماسية والميدان".

وأضافت: "تم نفي ادعاء إطلاق الصاروخ من قبل إيران، لكن المسألة هي لماذا يُطرح مثل هذا الادعاء في هذه الساعات الأولى بعد إعلان نهاية الاشتباك".

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أوامره للجيش بالرد على ما وصفه بـ"الخرق الإيراني" لاتفاق وقف إطلاق النار، عقب ما قال إنه هجوم صاروخي شنّته إيران على مناطق في شمال إسرائيل، بعد ساعات فقط من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده سترد "بقوة" على الانتهاك الإيراني، مضيفا أن "طهران تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصعيد جديد يهدد الاستقرار".

وتابع كاتس: "وجهت الجيش بالرد بقوة على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار بضربات مكثفة ضد أهداف في قلب طهران".

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد تم رصد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه عدة مناطق في شمال إسرائيل، لا سيما في الجليل.

على صعيد متصل توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، بتوجيه ضربات قوية بعد "الخرق الإيراني الجسيم" لوقف إطلاق النار.

وفي وقت مبكر الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "دخل حيز التنفيذ الآن"، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه.