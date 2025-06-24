وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن رئيس الحكومة أمر بتشكيل لجنة فنية واستخبارية عالية المستوى تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية كافة، للتحقيق في ملابسات الاعتداءات على عدد من المواقع والقواعد العسكرية العراقية وكشف الجهات المنفذة له ومتابعة نتائج التحقيق بشكل كامل.

وقال النعمان، في بيان صحفي: "في اعتداء غادر وجبان، الثلاثاء، استهدفت مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيرة الصغيرة، عددا من المواقع والقواعد العسكرية العراقية، وأدى هذا الاستهداف الى إحداث أضرار كبيرة بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار دون وقوع أية ضحايا بشرية".

وأضاف: "تمكنت القوات العراقية من التصدي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، والتعامل مع الطائرات المسيرة وإسقاطها، بعد أن كانت تروم استهداف هذه المواقع".

وأوضح أن "جميع المواقع المستهدفة، هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل، ومسؤول عنها ويقوم على إدارتها ضباط ومنتسبون من تشكيلات قواتنا الأمنية".

وقال المتحدث العسكري: "على إثر هذا الاعتداء السافر أمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة فنية واستخبارية عالية المستوى تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية كافة، للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء وكشف الجهات المنفذة له ومتابعة نتائج التحقيق بشكل كامل".

وأكد أن "هذه الأفعال الإجرامية الغادرة، لن تمر دون عقاب وستبقى قواتنا المسلحة درع العراق الحصين في الدفاع عن شعبنا وترابنا وسيادتنا".