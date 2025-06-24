وكان نتنياهو قد حذر قبيل الهجوم الإيراني من أن "أي خرق للهدنة سيقابل برد قوي"، مطالبا الجيش الإسرائيلي بالبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تطور ميداني.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده سترد "بقوة" على الانتهاك الإيراني، مضيفا أن "طهران تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصعيد جديد يهدد الاستقرار".

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد تم رصد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه عدة مناطق في شمال إسرائيل، لا سيما في الجليل.

على صعيد متصل توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، بتوجيه ضربات قوية بعد "الخرق الإيراني الجسيم" لوقف إطلاق النار.