وأطلقت إيران 6 دفعات صاروخية نحو إسرائيل، في الوقت الذي يفترض أن يدخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن بين البلدين حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيريب" على تليغرام أن "دفعة سادسة من الصواريخ استهدفت شمال الأراضي المحتلة".

من جانبه، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في هجوم صاروخي إيراني في جنوب إسرائيل، قبل لحظات من دخول وقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" في بيان إنّه "عقب سقوط الصاروخ في جنوب إسرائيل: حتى الآن، أبلغت فرق نجمة داوود الحمراء عن مقتل 3 أشخاص، ونقل شخصين مصابين بجروح متوسطة إلى المستشفى، فيما يعالج حوالى 6 أشخاص مصابين بجروح طفيفة في الموقع".