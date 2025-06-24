وتعتبر هذه الانفجارات التي دوّت في شمال طهران ووسطها من بين الأعنف التي تشهدها العاصمة الإيرانية منذ بدأت الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو.

وأفاد مراسل لفرانس برس بأن نوافذ شقته في طهران اهتزّت بقوة على وقع هدير طائرات مقاتلة تحلّق في سماء العاصمة الإيرانية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي عبر "إكس" قبل ورود أخبار عن الانفجارات، تحذيرا لسكان منطقتين في طهران لإخلائهما.

وذكر الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أنه اعترض 4 مسيرات أطلقت من إيران.

وكانت إيران قد أصدرت في وقت السابق تحذيرا لسكان رامات جان القريبة من تل أبيب لإخلائها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

وأضاف أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.

ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "منعنا حربا كانت ستمتد سنوات".

وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".