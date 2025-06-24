ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة قولها إن الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "تم بوساطة قطرية وأميركية".

وأضافت المصادر أنه "بعد الهجوم على القاعدة الأميركية في قطر، نقلت إيران رسالة إلى البيت الأبيض عبر الدوحة مفادها أنها لن تنفذ هجمات أخرى وأن ردها قد انتهى".

ووفقما نقل "أكسيوس" عن المصادر فإن البيت الأبيض "ردّ على إيران مؤكدا أنه لن يرد عسكريا على الهجوم الإيراني وأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي".

واختتمت المصادر قائلة إنه "بعد تبادل الرسائل استمرت المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين قطر وإيران للاتفاق على شروط وقف إطلاق النار وتوقيت بدء سريانه".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قوله إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر يوم الإثنين.

وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ أمير قطر بأن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وطلب مساعدة قطرية لإقناع إيران بالموافقة أيضا.

وأشار المصدر إلى أن ترامب ونائبه جيه دي فانس ناقشا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد".

إعلان ترامب

أعلن ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.

ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "منعنا حربا كانت ستمتد سنوات".

وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".