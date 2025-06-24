وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي: "أحبطنا الهجوم الصاروخي ولا خسائر".

وأضاف: "اتخذنا كافة الإجراءات مما أفشل الهجوم الصاروخي".

وتابع قائلا: "الهجوم الصاروخي فاجأنا في ظل مواقفنا الداعية لخفض التصعيد".

وشدد الأنصاري على أنه "لا خيار أمام جميع الأطراف سوى العودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن خيار السلام".

وبدوره أوضح نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة القطرية شايق بن مسفر الهاجري إن "7 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه القاعدة الجوية الأميركية في قطر".

أما المتحدث باسم الداخلية القطرية فقد أكد أن "بعض الحطام سقط في مناطق سكنية، وتم التعامل معه دون تسجيل أي إصابات".

وكانت إيران قد شنت هجوما صاروخيا على قاعدة العديد الأميركية في قطر ردا على الهجمات الأميركية على مواقع نووية إيرانية ليل السبت الأحد.

وأفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين بأن إيران أرسلت للولايات المتحدة إخطارا مسبقا قبل إطلاق الصواريخ على قاعدتها العسكرية في قطر، وهو ما ساعد على عدم فقد أي أرواح.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "يسرني أن أبلغكم أنه لم يلحق أي أذى بأميركي، ولم يحدث أي ضرر يُذكر. والأهم من ذلك، أنهم تخلصوا من كل الرغبات الملحة في الهجوم، ونأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية".

وأوضح ترامب أنه "ربما تستطيع إيران الآن المضي قدما نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على القيام بالمثل".