وأدت موجة البيع المكثفة إلى تبديد الارتفاع الأولي الذي شهدته أسعار النفط ليلة الأحد، والذي نتج عن مخاوف من أن إيران قد ترد باستهداف البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.

وبدأت أسعار النفط بالانخفاض يوم الإثنين بعد اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنسبة 7.2 بالمئة، لتستقر عند 68.51 دولارا للبرميل.

ويمثل هذا الانخفاض أكبر انخفاض يومي منذ أوائل أبريل، وأحد أسوأ الأيام على مدار السنوات الثلاث الماضية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وأغلق النفط الخام، الإثنين، بانخفاض بنحو 10 دولارات عن ذروته ليلة الأحد عند 78.40 دولارا.