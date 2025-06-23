وأفاد المجلس في بيان بأنه "ردا على العدوان والتحرك الأميركي ضد مواقع ومنشآت إيران النووية قبل عدة ساعات، هاجمت القوات المسلحة الإيرانية قاعدة العديد الأميركية في قطر"".

وأضاف البيان أن عدد الصواريخ المستخدمة "يعادل عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في مهاجمة منشآت إيران النووية".

وشدد البيان على أن "هذا التحرك لا يشكّل أي تهديد لدولة قطر الشقيقة والصديقة".

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان أن الدفاعات الجوية التابعة لها نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقال مصدر مطلع لرويترز الإثنين، إن إيران نسقت هجماتها على قواعد أميركية في قطر التي قررت إغلاق المجال الجوي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من أورد الأنباء عن هذا التنسيق، أن إيران اتخذت هذا الإجراء لتقليل الخسائر.