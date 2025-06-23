وأفادت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بتعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء مملكة البحرين.

ولفتت إلى أن"الجهات المختصة تتابع التطورات على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين"، مؤكدةً ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظا على السلامة.

من جانبها، قالت الداخلية البحرينية: "تم إطلاق صافرة الإنذار.. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

وأضافت: "في ضوء التطورات الأخيرة بالموقف الأمني الإقليمي، نهيب بالمواطنين والمقيمين أن يكون إشغال الطرق الرئيسية عند الضرورة، حفاظا على السلامة العامة، وذلك من أجل إفساح المجال لاستخدام الطرق من قبل الأجهزة المعنية".

وأعلنت الكويت والعراق أيضا إغلاق مجالهما الجوي مؤقتا حتى إشعار آخر، وسط تصعيد في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت قطر إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.