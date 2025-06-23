أكد حزب الله اللبناني، الإثنين، أنه جاهز لأي خيار يضمن وقف "العدوان الإسرائيلي" على لبنان ويضمن انسحاب إسرائيل من النقاط اللبنانية التي تسيطر عليها.
وقال الأمين العام للحزب، نعيم قاسم: "نحتفظ لأنفسنا بالقرار والخيار المناسب في وقته إذا لم تنجح فرصة الدولة اللبنانية في تحقيق أهدافها".
وتابع: "على الدولة أن تمارس كلّ ضغوطاتها وتستثمر علاقاتها الدولية لتُلزم "إسرائيل" بالانسحاب من لبنان".
وأشار نعيم قاسم إلى أن حزب الله يعمل على ترميم قدراته قائلا: "المقاومة باقية ومستمرة، وترمم وضعها".
وفيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وإيران والهجمات الأميركية على المنشآت النووية لطهران، قال قاسم: "الاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جدا لأن المنطقة بأكملها في خطر".