وقال الأمين العام للحزب، نعيم قاسم: "نحتفظ لأنفسنا بالقرار والخيار المناسب في وقته إذا لم تنجح فرصة الدولة اللبنانية في تحقيق أهدافها".

وتابع: "على الدولة أن تمارس كلّ ضغوطاتها وتستثمر علاقاتها الدولية لتُلزم "إسرائيل" بالانسحاب من لبنان".

وأشار نعيم قاسم إلى أن حزب الله يعمل على ترميم قدراته قائلا: "المقاومة باقية ومستمرة، وترمم وضعها".

وفيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وإيران والهجمات الأميركية على المنشآت النووية لطهران، قال قاسم: "الاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جدا لأن المنطقة بأكملها في خطر".