وأعلنت شركة نفط البصرة العراقية الحكومية في بيان، الإثنين، أن شركات النفط الكبرى مثل إيني وبي.بي، وتوتال إنرجيز العاملة في حقول عراقية أجلت عددا من موظفيها الأجانب.

كما ذكرت وكالة رويترز أن شركة "BP" البريطانية أجلت موظفيها من حقل الرميلة النفطي في العراق.

في المقابل، نقلت الوكالة ذاتها عن مسؤولين في قطاع النفط قولهم إن العمليات في حقول النفط الجنوبية في العراق لم تتأثر، حيث بلغ متوسط الصادرات 3.32 بمليون برميل يوميا.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قد ذكرت في 21 يونيو الجاري أن أن صادرات شركة نفط البصرة الحكومية مستمرة من الموانئ النفطية وفقا للمعدلات الطبيعية لحصة العراق في أوبك بلس.