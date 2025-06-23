وقال الجيش، في بيان، إنه نفذ ضربات جوية لـ"قطع طرق الوصول" إلى موقع فوردو الإيراني لتخصيب اليورانيوم والذي قصفته الولايات المتحدة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن قواته "نفذت ضربات بهدف قطع طرق الوصول إلى موقع فوردو".

وقال التلفزيون الإيراني إن منشأة فوردو تعرضت للهجوم مجددا، الإثنين، دون تقديم أي تفاصيل بشأن الأضرار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فجر الأحد أن جيشه نفذ "هجوما ناجحا جدا" على فوردو وموقعين نووين آخرين.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة عدد من المقرات العسكرية للنظام الإيراني، بما في ذلك المقر العام للحرس الثوري.

كما تعرّض لواء "سيد الشهادة"، التابع أيضا للحرس الثوري، والمقر العام لأمن المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، للهجوم.

وذكر الجيش، في بيانه، أنه سيواصل "تكثيف هجماته على القدرات العسكرية للنظام الإيراني، وسيواصل العمل للحفاظ على أمن دولة إسرائيل".