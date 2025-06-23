وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، بإطلاق قرابة 15 صاروخا إيرانيا وسقوط شظايا صواريخ اعتراضية بعدة مواقع.

كما قال مراسل سكاي نيوز عربية، إن عددا من الصواريخ سقطت في 5 مناطق في إسرائيل.

وأوضح أن الرشقة الصاروخية الإيرانية شملت إطلاق 10 صواريخ على إسرائيل.

كما سمع دوي انفجارات قوية في مدينة القدس، بينما أشارت مصادر إعلامية إلى سقوط صاروخ في أسدود.

واعترضت الدفاعات الإسرائيلية صواريخ إيرانية في أجواء مدينة حيفا.