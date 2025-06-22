وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أنها تتابع المستجدات عن كثب، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وتتلقى تحديثات دورية من القنوات الرسمية المعتمدة.

ودعت الهيئة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة، مؤكدة أن لا تأثير حتى الآن على الدولة نتيجة التطورات الإقليمية الأخيرة.