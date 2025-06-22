وتظهر في مقطع الفيديو أضواء ساطعة من الموقع، وهو إلى الجنوب من طهران، الذي تعرض مع موقعين نووين إيرانيين آخرين لضربات أميركية في وقت مبكر من صباح الأحد.

وبعد القصف أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية، أن المواقع النووية التي أعلنت الولايات المتحدة ضربها لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.

وقالت الوكالة إن "المواقع التي ادعى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب استهدافها كانت قد أُخليت مسبقا".

وأضافت: "لا توجد في هذه المواقع أي مواد قد تسبب إشعاعا".

وكانت إيران أعلنت سابقا أنها أخلت بعض المواقع النووية من المواد المشعة، تزامنا مع بدء إسرائيل حملة عسكرية ضدها.