وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، السبت: "سألقي خطابا للأمة الساعة العاشرة مساء في البيت الأبيض، بشأن عمليتنا العسكرية الناجحة للغاية في إيران".

واعتبر أن "هذه لحظة تاريخية للولايات المتحدة وإسرائيل والعالم".

وختم منشوره قائلا: "يجب على إيران الآن أن توافق على إنهاء هذه الحرب. شكرا لكم!".

وكان ترامب أعلن السبت أن الجيش الأميركي نفذ "هجوما ناجحا جدا" على 3 مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشال": "أتممنا هجومنا الناجح جدا على المواقع النووية الثلاثة في إيران، فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "أُسقطت حمولة كاملة من القنابل على موقع فوردو الرئيسي"، لافتا إلى أن الطائرات التي نفذت الهجوم "غادرت المجال الجوي الإيراني بسلام وهي في طريق عودتها إلى الوطن".

وجاء إعلان ترامب بعد يومين فقط من قوله إنه سيقرر "خلال أسبوعين" ما إذا كان سينضم إلى حليفته إسرائيل في مهاجمة إيران.

وفي وقت سابق من السبت، أفادت تقارير أن قاذفات أميركية من طراز "بي 2" قادرة على حمل قنابل خارقة للتحصينات، كانت في طريقها إلى خارج الولايات المتحدة.

وكانت طهران قد هددت بشن هجمات انتقامية على القوات الأميركية في الشرق الأوسط إذا هاجمها ترامب، لكن الرئيس الأميركي دعا إلى "السلام".

وأكد ترامب: "لا يوجد جيش آخر في العالم قادر على فعل هذا. الآن هو وقت السلام".