وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "خلال ساعات الليلة الماضية.. هاجمت طائرات حربية منطقة قم جنوب طهران وقضت على قائد فيلق فلسطين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري والمُنسق الرئيسي بين النظام الإيراني وتنظيم حماس الإرهابي المدعو سعيد إيزادي".

وأشار إلى أن إيزادي استهدِف "داخل شقة اختباء سرية... بعد جهد استخباراتي طويل ومعقّد".

ولفت البيان إلى أنه كان "مسؤولا عن التنسيق العسكري بين كبار قادة الحرس الثوري والنظام الإيراني وبين العناصر القيادية في حماس"، وكان "على تواصل مباشر" مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإيراني "القضاء" على بهنام شهرياري، مشيرا إلى أنه "قائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفليق القدس الإيراني".

وأوضح أن ذلك تمّ عبر غارة جوية على "سيارته أثناء تنقله في غرب إيران".

وأشار إلى أنه كان "مسؤولا عن كافة عمليات نقل الوسائط القتالية من النظام الإيراني إلى وكلائه في الشرق الأوسط"، وعمل "بشكل مباشر مع حزب الله وحماس والحوثيين في اليمن وساهم في تزويدهم بعدد كبير من الصواريخ والقذائف الصاروخية التي أُطلقت تجاه أراضي دولة إسرائيل خلال الحرب".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال، يوم الجمعة، القيادي في الحرس الثوري الإيراني أمين بور جودكي، مشيرا إلى أنه قاد "مئات" الهجمات بالمسيرات على إسرائيل من جنوب غرب إيران.

وشدد مصدر عسكري إسرائيلي على أهمية دور القياديين الثلاثة في الهيكلية العسكرية في إيران.

وقال في إحاطة للصحافيين إن للثلاثة "أهمية بالغة خصوصا في مواجهة إسرائيل"، مضيفا "حققنا نجاحات عدة في القضاء على القياديين العسكريين الإيرانيين خلال هذه العملية".

وأسفرت الضربات الإسرائيلية الأولى على إيران إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين، يتقدمهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة وقائد الحرس الثوري.