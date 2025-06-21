وفي منشور على منصة "إكس"، أفاد سلاح الجو الإسرائيلي أنه استهدف "بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران".

وفي السياق ذاته، أعلن التلفزيون الإيراني عن "هجوم إرهابي يستهدف مبنى سكنيا في مدينة قم" وسط إيران إلى الجنوب من طهران.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلا عن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم مرتضى حيدري، إنه "فجر اليوم (السبت) في استمرار لاعتداءات النظام الصهيوني البغيض، تم استهداف الطابق الرابع لأحد المباني في حي سالاريه بمدينة قم".

وأضاف حيدري: "للأسف، أسفر هذا الهجوم عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وإصابة شخصين آخرين نقلا إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

وتابع المتحدث: "تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، وسيتم إعلام أهالي قم الكرام بها قريبا".

كما أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في مدينة أصفهان.

وقالت وكالة أنباء "فارس"، إنه "قبل دقائق سمع دوي انفجار في أصفهان، وتم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة".