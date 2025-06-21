وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الموجة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية نتج عنها حريق وسط البلاد بسبب شطية، قالت وسائل إعلام إنه نشب في غوش دان.

واستطرد: "بعد تقييم الوضع، أعلنت الجبهة الداخلية أنه يسمح الآن بمغادرة المناطق المحصنة. يطلب من الجمهور الاستمرار في الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".

وقبل وقت قصير من البيان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل، وقال إن "أنظمة الدفاع تعمل لاعتراض التهديد".

وتابع: "يجب الدخول إلى المناطق المحصنة فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى صدور تعليمات جديدة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "لا يسمح بالخروج من المنطقة المحصنة إلا بعد تلقي توجيه صريح بذلك. يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن نحو 10 صواريخ أطلقت في أحدث موجة من إيران.

وقال شهود عيان إن دوي انفجارات سمعت فوق تل أبيب والقدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي من نتانيا شمالا حتى أسدود جنوبا، مرورا بتل أبيب.