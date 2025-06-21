وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، أن 263 مدنيا على الأقل قتلوا في أنحاء إيران، منذ بدأت إسرائيل هجومها في 13 يونيو.

وقالت المنظمة إن من بين القتلى 20 طفلا تحققت من هوياتهم، معظمهم في طهران، مضيفة أن 164 من أفراد الجيش الإيراني قتلوا أيضا.

ومن بين القتلى 230 شخصا لم تتمكن "هرانا" من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.

وأفادت أنه حتى صباح الجمعة بلغ عدد المصابين أكثر من ألفين من المدنيين والعسكريين.

وأشارت المنظمة إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت 21 محافظة من أصل 31 في إيران.

ووكالة "هرانا" جزء من منظمة نشطاء حقوق الإنسان غير الحكومية، التي تأسست داخل إيران عام 2005 قبل أن تضطر إلى الانتقال للولايات المتحدة.

والأحد أعلنت السلطات الإيرانية أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 224 شخصا على الأقل، من بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون ومدنيون، ولم تصدر حصيلة محدثة للقتلى منذ ذلك الحين.

وتقول إسرائيل إن حملتها العسكرية تهدف إلى منع طهران من امتلاك قنبلة نووية، بينما تنفي طهران نيتها الحصول على سلاح نووي، لكنها تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني.