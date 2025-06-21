وأفاد المعهد الأميركي أن الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة حوالى 37 كيلومترا جنوب غربي مدينة سمنان.

وشعر سكان مدن طهران وكرج ودماوند وقم بالزلزال، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وأوضح التلفزيون أن الزلزال وقع في محيط مدينة سرخه بمحافظة سمنان، على بعد 150 كيلومترا من العاصمة الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأن الأضرار طفيفة، مضيفة أن منزلا واحدا فقط تضرر.