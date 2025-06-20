وقال الجيش، في بيان: "قبل وقت قصير، ضرب الجيش الإسرائيلي بطاريات صواريخ أرض-جو في جنوب غرب إيران"، لافتا إلى شن هجمات أخرى الجمعة على العاصمة طهران وأصفهان (وسط) وفي غرب البلاد.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم إسرائيلي قبل ساعات على العاصمة طهران، خلف إصابة 5 أشخاص على الأقل.

وأضافت: "قبل ساعات، استهدف النظام الإسرائيلي مبنى من 5 طوابق في شارع مرزداران بطهران، حيث أصاب 3 طوابق".

وأوضحت: "تضمنت هذه الطوابق مخبزا فاخرا وصالون حلاقة نسائية وعيادة طبيب نفسي".

وفي وقت سابق الجمعة، أطلقت إيران عددا من الصواريخ باتجاه إيران. وذكر الإسعاف الإسرائيلي: "12 مصابا في حيفا بينهم 2 في حالة حرجة".

وبالتزامن مع الضربات، قال المرشد الإيراني علي خامنئي على حسابه في منصته "إكس"، إن إسرائيل "تلاقي جزاءها الآن".