وقال كاتس، الجمعة، إن الهدف من ذلك هو زعزعة استقرار "النظام" الإيراني.

وأضاف أنه من المقرر استهداف رموز الدولة، ودفع سكان طهران إلى إخلاء شامل للعاصمة.

كما أشار كاتس أيضا إلى عزمه مواصلة استهداف المنشآت والعلماء المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن الهدف المعلن لإسرائيل من هذه الحرب هو منع إيران من تطوير أسلحة نووية وصواريخ.

غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ألمح مرارا إلى أن إسرائيل ربما تسعى لتحقيق أهداف أخرى.