وقال عراقجي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، "جرائم حرب خطيرة".

وأضاف: "الهجوم الإسرائيلي خيانة للجهود الدبلوماسية التي كانت تبذل مع الولايات المتحدة.. وإسرائيل هاجمت منشآتنا النووية السلمية رغم أنها تحت الرقابة الدولية".

وشدد على أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها، قائلا: "عازمون على الدفاع عن سلامة أراضينا وسيادتنا بكل قوة".

وتابع: "كان من المفترض أن نلتقي بالأميركيين في 15 يونيو لصياغة اتفاق مبشّر للغاية بشأن برنامجنا النووي".

وطالب وزير الخارجية الإيراني الدول الموقعة على اتفاق جنيف بتحمل المسؤولية حيال الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

وأكمل: "نتعرض لعمل جائر وعدوان، ولا يمكن أن نسمح لإسرائيل وداعميها بقلب الأمور رأسا على عقب".

وعقب ذلك، وصل وزير الخارجية الإيراني إلى مقر في جنيف حيث من المقرر أن يجري محادثات مع نظراء أوروبيين حول البرامج النووية والصاروخية لبلاده.

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة المنطقة.