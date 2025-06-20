وذكر الجيش على تليغرام أنه تم اعتراض 3 مسيرات فوق منطقة البحر الميت.

وقد سمعت صفارات الإنذار بعد وقت قصير من الساعة 3 صباحا (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

ويدخل النزاع بين إسرائيل وإيران، وهما عدوان لدودان منذ فترة طويلة، الآن أسبوعه الثاني.

ومنذ الجمعة الماضية، هاجمت القوات الإسرائيلية مرارا أهدافا داخل إيران، بينما ردت طهران بضربات صاروخية وبالمسيرات ضد إسرائيل.

وتقول إسرائيل، التي تمتلك أسلحة نووية، إن هدفها هو منع إيران من تطوير أسلحة نووية وتقليل تهديدها الصاروخي.

غير أن طهران تنفي رغبتها في امتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات السلمية والمدنية فقط.