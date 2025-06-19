وعلم مراسل "سكاي نيوز عربية" بالقاهرة من مصادر مطلعة أن كلا من بولندا والتشيك ورومانيا والمجر وإيطاليا وسلوفينيا وصربيا وفيتنام والصين والهند والفلبين قد تواصلت مع مصر عبر القنوات الدبلوماسية من أجل تنسيق عملية إجلاء رعاياها من إسرائيل في ظل استمرار التصعيد العسكري وتزايد المخاوف الدولية من اتساع رقعة المواجهات.

وأوضحت المصادر أن خطة الإجلاء تتضمن استقبال الرعايا الأجانب القادمين من المدن الإسرائيلية في معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل ومنه يتوجهون إلى بلادهم عبر مطار شرم الشيخ الدولي.

وكان وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار قد وجه الشكر لنظيره المصري بدر عبد العاطي - خلال اتصال هاتفي - لتيسير إجراءات إجلاء الرعايا السلوفاك من إسرائيل إلى الأراضي المصرية وإعادتهم إلى بلادهم.

وسبق أن لعبت مصر دورا مماثلا بعد نحو شهر ونصف من اندلاع حرب غرة وساهمت في إجلاء آلاف الرعايا الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الهدنة الأولى بين إسرائيل وحماس في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2023.