جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي اليوم رئيس وزراء صربيا "جورو ماتسوت" ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

وطبقا للمتحدث ، تناول اللقاء تصاعد التوتر في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة العمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، مشيدًا بالمواقف الصربية الداعمة للقضية الفلسطينية.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ، معربا عن استعداد الجانب المصري لبحث سبل التعاون مع الجانب الصربي في مجال الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وبشكل خاص في مجال الغاز الطبيعي، على ضوء ما شهده سوق الطاقة المتجددة في صربيا من نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بزيادة معدلات السياحة الصربية الوافدة إلى مصر.