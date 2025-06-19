وقال قرقاش على حسابه في موقع إكس: "الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب فورا والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، فهكذا تُعلِّمنا تجارب المنطقة وتاريخ حروبها".

وفي وقت سابق، شدد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد على أنها تواصل الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأطراف المعنية بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم الدولة لأي خطوات تصب في هذا الاتجاه.

كما أكدت دولة الإمارات على أنّ التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة يحتّم التحرك العاجل والمنسّق على المستويين الإقليمي والدولي لتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع واحتواء انعكاساته على السِّلم والأمن في المنطقة، وعلى المشهد الدولي بشكل عام.